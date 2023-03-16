Bursa'da kereste atölyesinde fırlayan testere bıçağının isabet ettiği işçi öldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kereste atölyesinde yaşanan iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2023 10:45, Son Güncelleme : 16 Mart 2023 10:46
Suriye uyruklu Nidal Eldenden (26), kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde çalıştığı atölyede kesim yaptığı sırada daire testere bıçağı yerinden fırladı.
Eldenden, testerenin boğazına isabet etmesi nedeniyle ağır yaralandı.
Yaralı işçi, mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Eldenden, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.