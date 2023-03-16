Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarının tarihleri güncellendi

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) konuya ilişkin ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2023 yılı 1. dönem YMM sınavları 3-12 Haziran tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Sınava ilk kez katılacakların 31 Mart'a, tekrar katılacakların ise 16 Mayıs'a kadar başvurmaları gerekiyor.

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adaylarda, 31 Mart itibarıyla, sınava katılım için gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları şartı aranıyor.

SMMM 2023 yılı birinci dönem sınavları ise 10-11 Haziran tarihlerinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.

Sınava ilk kez katılacaklar için başvuru tarihleri 31 Mart, tekrar katılacaklar için 22 Mayıs olarak belirlendi.

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 31 Mart itibarıyla, stajlarını, stajdan sayılan hizmetlerini ya da kurslarını fiilen tamamlamış olmaları gerekiyor.

Adaylar, ön başvurularını TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden yapabilecekler.

Sınavların yapılacağı yerler ve programı, serbest muhasebeci mali müşavirler odaları ile TÜRMOB Test Eğitim ve Staj Merkezinin (TESMER) internet sitelerinden duyurulacak.