EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili kanun düzenlemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda 3 Mart 2023 tarihinde kabul edildi. EYT yasası Resmi Gazete yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

İlk etapta 2 milyon 250 bin EYT'li hemen emekli olabilirken, toplamda 5 milyon çalışan EYT yasasıyla emeklilik hakkına kavuşacak.

Mart ayında emekli olan EYT'liler nisan ayının 17'si ile 26'sı arasında, emekli sicil numaralarının son hanesine göre belirlenen tarihte maaşlarını alacak. BAĞ-KUR'lular ise nisan ayının 25 ile 28 arasında maaşlarına alacak.

Maaş promosyonu alabilecekler

Emekli olan EYT'liler çalıştıkları işyerinden kıdem tazminatı alacak.

Öte yandan EYT'liler, 3 yıl maaş taahhüdü verdikleri bankadan bir kereye mahsus 8 bin 500 TL'ye kadar maaş promosyonu alabilecek.

Emeklilerin, emekli maaşını taşıdıkları bankalardan düşük faizli kredi alma imkanları da bulunuyor.

Ocak ve şubat ayında hesaplanan enflasyon verileri ile şimdiden 2023 Temmuz ayında emekli maaşına yüzde 30 zam yapılacak.

Ek olarak iki dini bayram öncesi emeklilere ikramiye ödemesi yapılacak. Bayram ikramiyesi geçen yıl 1100 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl ise 1500 ile 2 bin TL arasında olması bekleniyor.