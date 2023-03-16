Deprem bölgesinde müteahhitlerden sonra yapı denetim yetkilisi de tutuklandı
Adıyaman'da, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği depremde yıkılan Han Sitesi'nin yapı denetim yetkilisi Deniz Çakmak tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2023 12:50, Son Güncelleme : 16 Mart 2023 12:52
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Bu kapsamda depremlerde yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Han Sitesi'nin yapı denetim yetkilisi Deniz Çakmak, kent merkezinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.