Bolu'da 3.9 büyüklüğünde ikinci deprem
Bolu'da 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Bolu'da saat 19.36'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Vatandaşlar sarsıntı ile sokağa döküldü.
Bolu'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar sarsıntı ile sokağa döküldü.
AFAD verilerine göre, saat 19.36'da merkez üssü Bolu olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar sarsıntı ile sokağa döküldü.
Bolu'da 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bolu'da saat 13.55'te 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 8,13 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AFAD Başkanı Sezer: olumsuz bir durum bulunmamaktadır
AFAD Başkanı Yunus Sezer, depreme ilişkin açıklamasında şunları kaydetti;
Bolu ilimizde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım.
Bolu Valiliği: Sahada tarama çalışmalarına ivedilikle başlandı
Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde saat 13:55'de 4.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası tüm ekiplerimiz sahada tarama çalışmalarına ivedilikle başlamış olup şuana kadar resmi makamlara iletilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, kent merkezdeki bir okulda öğrenciler deprem sonrası tahliye edildi.
Bolu Valisinden 'deprem' açıklaması: Can ve mal kaybımız söz konusu değil AFAD: Bolu depremi, Marmara Denizi'nden geçen fayları etkilemez Prof. Dr. Sözbilir'den 4,8 büyüklüğündeki Bolu depremine dair açıklama
#DEPREMKandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 16, 2023
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16.03.2023, 13:55:06 TSİ
Büyüklük: 4.7
Derinlik: 9.6 km#Kandilli