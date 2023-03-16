2023-YÖKDİL/1 sınav giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM 2023-YÖKDİL/1 sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
DUYURU
(16 Mart 2023)
2023-YÖKDİL/1: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
26 Mart 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2023-YÖKDİL/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 16 Mart 2023 tarihinde saat 14.15'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
DİKKAT!
26 Mart 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YÖKDİL/1 Sınavı için adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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