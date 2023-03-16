Kremlin, Erdoğan ile Esed'in görüşme ihtimalini değerlendirdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed'in görüşme ihtimaline ilişkin, "Böyle bir görüşme öncesi çalışma seviyesinde temasların yapılması gerekiyor. Bu temaslar yapılıyor. Bu yönde çalışmalar devam edecek." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konularla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Esed'in dün başkent Moskova'da bir araya geldiğine dikkati çeken Peskov, görüşmede iki ülkenin savunma ve ekonomi alanındaki işbirliği ile ilgili konuların ele alındığını aktardı.

Peskov, "Görüşmede ekonomi ve ticaret alanında önemli bir belgenin en kısa zamanda imzalanmasına yol açacak karar alındı. Ayrıca görüşmede Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi konusu da ele alındı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esed'in görüşme ihtimalini değerlendiren Peskov, "Böyle bir görüşme öncesi çalışma seviyesinde temasların yapılması gerekiyor. Bu temaslar yapılıyor. Bu yönde çalışmalar devam edecek." diye konuştu.

- "Finlandiya ve İsveç ile anlaşamadığımız konu yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına destek verme kararını değerlendiren Peskov, Rusya'nın Finlandiya ile İsveç için tehdit oluşturmadığını vurguladı.

Peskov, "Bu ülkelerle anlaşamadığımız herhangi bir konu yok. Bu ülkeler hiçbir zaman Rusya'ya karşı olmak istemedi. Ne onlar bize ne de biz onlara tehdit oluşturmadık. Bu nedenle, bu konuda ancak üzüntü hissedebiliriz." dedi.

Türkiye'nin NATO ülkesi olduğuna dikkati çeken Peskov, "Türkiye'nin bu konuda kendi çizgisi var, onların NATO içinde kendi sorunları var ve bunları çözmeye çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

- "Moldova yönetimi, Moskova'ya karşı asılsız ve temelsiz ön yargılarla hareket ediyor"

Alman basınında yer alan Rusya ile Moldova'nın yakınlaşmasıyla ilgili bir planın olduğu yönündeki iddiayı da değerlendiren Peskov, bu konuda herhangi bir bilgiye sahip bulunmadıklarını söyledi.

Peskov, "Rusya, Moldova dahil olmak üzere karşılıklı yarar sağlayan iyi komşuluk ilişkileri kurmak için her zaman açıktı ve açık kalmaya devam ediyor. Moldova yönetimi, Moskova'ya karşı tamamen asılsız ve temelsiz ön yargılarla hareket ettiği için çok üzgünüz." şeklinde konuştu.

- "ABD'ye ait İHA'nın kalıntılarının denizden çıkarılması ile ilgili karar Rus ordusuna ait"

Karadeniz'de ABD'ye ait "MQ-9" tipi İHA'nın düşürülmesine de değinen Peskov, bu konunun ABD ile savunma ve diplomatik kanallar üzerinden görüşüldüğüne dikkati çekti.

Peskov, İHA'nın kalıntılarının denizden çıkarılmasıyla ilgili kararın Rus ordusuna ait olduğunu belirtti.

Sözcü Peskov, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Moskova'ya ziyaretiyle ilgili bilgi vereceklerini söyledi.