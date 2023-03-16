TBMM Genel Kurulu toplandı

Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç "depremde enkaz kaldırma çalışmaları", AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu "18 Mart Çanakkale Zafer ve Şehitleri Anma Günü", AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker de "depremde can kaybının önlenmesinde kentsel dönüşümün önemi" konularında görüşlerini dile getirdi.

HDP Ağrı Milletvekili Koç, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 100 milyon tona yakın enkazın ortaya çıktığını, binlerce kayıp vatandaşa rağmen enkaz kaldırma çalışmalarının sürmesinin büyük yanlışlık olduğunu savundu.

AK Parti Çanakkale Milletvekili İskenderoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözünün Çanakkale'de yazıldığını belirterek, "Çanakkale ruhu, yaşayan bir ruhtur. Yedi düvele karşı bu ruhu gördük. 15 Temmuz girişiminde de 11 ili etkileyen depremde de bu ruhu gördük. 108 yıldır bizi ayakta tutan, Türkiye Cumhuriyeti'ni gelecek yüzyıllara taşıyacak bu güç Çanakkale ruhudur." dedi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Şeker, depreme karşı en önemli mücadele yöntemlerinin başında kentsel dönüşümün geldiğini, bu nedenle ülke genelinde kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılmasının çok büyük önem taşıdığını söyledi.