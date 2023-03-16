Diyarbakır'da 4 aracın karıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı

Diyarbakır Kadın Hastalıkları Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi mevkisindeki köprülü kavşakta, sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil, minibüs ve iki hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada 2'si ağır, 3 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılardan 2'si kentteki özel bir hastaneye, 1'i de Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.