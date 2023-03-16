BTK Akademi'nin kurucusu genç bürokrat Mustafa Ermiş Meclis yolunda

Seçim takviminin açıklanmasıyla birlikte milletvekili olmak isteyenler aday adaylığı için sıraya girdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı olarak görev yapan Mustafa Ermiş de 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri için aday adaylık başvurusunu yaptı. Daire başkanlığının yanı sıra BTK Akademi'nin de kurucusu olan Ermiş, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimde, İstanbul 3. Bölge'den milletvekili aday adayı oldu.



Çevresi tarafından başarılı ve çalışkan biri olarak tanımlanan Ermiş, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemize, milletimize ve yarınlarımıza hizmet etmek için genel seçimlerde AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Aday Adayı olmak üzere kutsal bir yola çıkmış bulunuyorum. Rabbim, vatandaşlarımızın destekleri ve duaları ile çıktığım bu yolun hayırlı olmasını nasip etsin" sözleriyle aday adaylığını duyurdu.