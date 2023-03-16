4.8'lik depremle sarsılan Bolu'da okullar 1 gün tatil edildi
Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada; "İlimizde bugün yaşanan 4.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 17.03.2023 Cuma günü bir (1) gün süreyle eğitim - öğretime ara verilmiştir. Ayrıca Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır." denildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mart 2023 19:14, Son Güncelleme : 16 Mart 2023 20:09
Bolu Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı;
İlimizde bugün yaşanan 4.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 17.03.2023 Cuma günü bir (1) gün süreyle eğitim - öğretime ara verilmiştir.
Ayrıca Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.