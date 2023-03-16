Şanlıurfa'da sel sonrası 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Şanlıurfa'da dün yaşanan sel felaketinin ardından bodrum katını su basan alışveriş merkezinde 1 kişinin cansız bedeni bulundu, kentte sel sonucu can kaybı 15'e çıktı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mart 2023 22:21, Son Güncelleme : 16 Mart 2023 22:21
Şiddetli sağanağın ardından derelerin taşması sonucu yaşanan sel sonrası yürütülen arama çalışmaları sürüyor.
Arama kurtarma ekipleri, Eyyübiye ilçesinde sel sonucu bodrum katı suyla dolan bir alışveriş merkezinde 1 kişinin cansız bedenini buldu.
Cesedin, kayıp olduğu bildirilen temizlik görevlisi Ömer Zaman'a ait olduğu değerlendiriliyor.
Böylelikle sel nedeniyle kentteki can kaybı 15'e yükseldi.