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Kayıpları arıyorlar

Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel sularına kapılarak hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye çıktı. Kaybolan 3 kişi de aranıyor. Tut ilçesinde konteynerin sele kapılması sonucu kaybolan 1,5 yaşındaki Zeynep Zümra bebek ile annesi Fatma Tekdal da onlardan ikisi. Bedir Tekdal, "Depremden kaçarken sele tutulduk. Anlatılamayacak bir acı" diye gözyaşı döktü.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 17 Mart 2023 07:25, Son Güncelleme : 17 Mart 2023 07:45
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Kayıpları arıyorlar

Şanlıurfa'da su altında kalan Abide Köprülü Kavşağı'nda arama çalışmaları gece boyu aralıksız sürdü. Ekipler bir yandan alt geçitteki araçları çıkarırken, bir yandan da kayıpları aradı. Dün alt geçitte İbrahim Dindar ile 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Akşam saatlerinde ise Eyyübiye ilçesinde bodrum katı suyla dolan bir alışveriş merkezinde 1 kişinin cansız bedeni bulundu. Cesedin kayıp olduğu bildirilen Ömer Zaman'a ait olduğu değerlendiriliyor. Kentte sel nedeniyle can kaybı 15'e yükseldi, 1 kişi ise hala kayıp. Selin vurduğu Adıyaman'da ise kayıp anne ile kızı aranıyor. Tut ilçesinde kaldıkları konteyner sele kapılınca Selma Sarıkaya ile kızı Emine Sarıkaya ölmüş, Fatma Tekdal ile 1,5 yaşındaki bebeği Zeynep Zümra kaybolmuştu. Dere yatağında yürütülen sondaj ve balçık kaldırma çalışması dün de devam etti. Ancak anne ile kızından hala haber yok.

EŞİ VE BEBEĞİNİ ARIYOR

Tut'ta eşi Fatma ile 1,5 yaşındaki bebeği sele kapılan Bedir Tekdal, iyi bir haber bekliyor. Kurtarma çalışmalarını gözyaşlarıyla takip eden Tekdal, deprem sonrası kayınvalidesinin yaşadığı ilçeye geldiklerini, kendisinin yardım için merkeze döndüğünü anlattı. Hemşire olan 2 aylık hamile eşinin, çocuğunun yanında kaldığını söyleyen Tekdal, "Depremden kaçarken sele tutulduk. Anlatılamayacak bir acı. Zeynep'im daha 1,5 yaşında. Onu bulun, başka bir şey istemiyorum" dedi.

3 BAKAN AFET BÖLGESİNDE

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bölgedeki çalışmaları yerinde koordine ediyor. 3 bakan dün Şanlıurfa'da açıklamalarda bulundu. Kirişci tarımsal üretimdeki olumsuzlukların tespitine yönelik çalışmaların sürdüğünü, rakamların yağış durduktan ve su çekildikten sonra paylaşılacağını söyledi. 2 bine yakın ev ve iş yerinde zemin ve bodrum katların hasara uğradığını belirten Soylu "Hasar tespitleri Defterdarlık, kaymakamlık ve valiliklerimizin koordinasyonunda sürmektedir. Yaklaşık 7 bin 585 personel ve 1485 araçla selin tahribatını ortadan kaldırmaya çalışıyoruz" dedi.

Reşat amca kurtuldu

Sele kapılan yaşlı adam, 2 kilometre sürüklendi. Şanlıurfa Eyyübiye'ye bağlı Mance Mahallesi'ndeki eski dere taştı. 63 yaşındaki engelli Reşat Ayva suya kapıldı. Ayva'nın kurtulmak için yol kenarında telefonla kayıt alan bir vatandaşa elini uzattığı, ancak o kişinin elini tutmadığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Tedavisinin ardından taburcu olan Ayva, korku dolu anları şöyle anlattı: "Ayağım kaydı suya düştüm, 2 kilometre sürüklendim. Elimi uzattım. Su 1 metre yükselmişti, beni görenler ondan yardıma gelemiyordu. Tam her şey bitti derken 4 genç beni kurtardı."

Mehmetçik sahada

TSK ve Jandarma'da görevli Mehmetçik sel bölgesinde. Şanlıurfa'da Taşan Karakoyun Deresi çevresi temizlenirken, çamurlar ise dereye tahliye amacıyla açılan giderlerden akıtılıyor. Bölgede giriş ve bodrum katta yaşayanlar evlerini temizliyor. Mehmetçik de kent genelinde vatandaşların yarasını sarmaya yardımcı oluyor. Caddelerdeki balçığı temizleyen askerler, evlerdeki eşyaları tahliye edip içerideki çamuru temizliyor. Kentte sel nedeniyle mahsur kalan belediye otobüsleri de 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ait tank kurtarıcıyla çıkarıldı.

Balıklar yaşıyor

Sel Şanlıurfa'nın simgesi Balıklıgöl'ü de vurdu. Balıklıgöl için Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar birimleri görevlendirildi. Balıklıgöl'deki oksijen miktarı 8mg/L seviyelerinde ve göl 24 saat havalandırılıyor. Harran Üniversitesi Bozova MYO Su Ürünleri Başkanı Ömer Sait Kılıç, Balıklıgöl'ü anlık takip ettiklerini söyledi: "Bulanıklığın sebebi çamur yükü. Bu, kaynak suyunun açılmasıyla düzelecek. Balıklar da su açılınca ortaya çıkacak. Canlılar doğası gereği stres altında güvenli ortama çekilir, zamanla ortaya çıkacaklar. Balıklıgöl'deki balıklar sazan familyasına mensup, kirlilik dayanımları yüksek. Bu tür bulanıklıklar balıklar için hayati tehlike teşkil etmiyor."

5 gün önce nişanlanmış

Kuvvetli yağış sonrası Şanlıurfa'da sele kapılan TIR sürücüsü bulunamadı. Bozova ve Hilvan'ı bağlayan yolun Yalıntaş Mahallesi geçişinde kullandığı TIR'la sele kapılıp gözden kaybolan Emin Ergün (20) için dere yatağı ve Atatürk Baraj Gölü'nde arama çalışması yürütülüyor. Dalgıç ekipleri baraj gölünü, jandarma ekipleri dere yatağını tarıyor. Bölgede dronla da havadan görüntüleme yapılıyor. Gece boyu süren çalışmada sadece Ergün'ün çantası bulundu. Amca Emin Ergün tüm ekiplerin canla başla çalıştığını, yeğeninden iyi bir haberini beklediklerini, dayı Emin Ergün ise yeğeninin 5 gün önce nişanlandığını, bulunması için dua ettiklerini söyledi.

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