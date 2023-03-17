UEFA'da Türkiye'yi rezil etti... Sahaya girip rakibe saldırdı

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında İtalyan temsilcisi Fiorentina'yı ağırladı. İlk maçta rakibine 1-0 mağlup olan temsilcimiz, rövanşta iyi oynayıp 1-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 4-1 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan olay ise maçın önüne geçti. Saldırıya uğrayan Fiorentina'nın genç yıldızının son görüntüsü olay oldu. İşte yaşananlar...



UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Sivasspor, İtalya'nın güçlü ekiplerinden Fiorentina'yı konuk etti.





Deplasmandaki ilk maçı 1-0 kaybeden temsilcimiz, rövanşta Erdoğan Yeşilyurt'un golüyle 1-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 4-1'lik skorla mağlup ayrılarak Avrupa'ya veda etti.



Sivasspor'da tecrübeli orta saha Hakan Arslan, 81. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



MAÇIN ÖNÜNE GEÇEN OLAY

İtalyan ekibi bu sonuçla tur atlarken, maçın son anlarında yaşanan olay karşılaşmaya gölge düşürdü.



Mücadelenin son dakikalarında Sivasspor'un 2 taraftarı sahaya girdi. Sahaya giren taraftarı yakalamak isteyen güvenlik görevlileri, bir süre taraftarın arkasında koştu.



BIANCO'YA SALDIRDI

Sahaya giren taraftarlardan biri, Fiorentina'nın İtalyan futbolcusu Alessandro Bianco'ya fiziksel saldırıda bulundu.



Sivassporlu futbolcuya sarılan taraftar, güvenlik güçleri tarafından yakaladı. Yakalanan taraftar sahanın dışına çıkartılırken, maç kısa bir aranın ardından kaldığı yerden devam etti.



SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Taraftarın saldırısıyla Bianco'nun burnu kırılırken, genç futbolcu yüzünün son halini sosyal medya hesabından paylaştı.



ITALIANO: GERÇEKTEN TİKSİNİYORUM

Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Ben bunu kınanacak bir olay olarak görüyorum. Tabi oyuncumuzda böyle bir şey beklemiyordu. Şu anda burnu kızarmış durumda soyunma odasında oturuyor. Taraftarların takımlarını desteklerini anlıyorum ama böyle bir olayın bütün bir maçı mahvettiğini düşünüyorum.



Çok kızgınım. Gerçekten tiksindiğimi söylemek istiyorum. Bir taraftar, Bianco'ya yumruk atıp burnunu kırdı. Gerçekten utanç verici. Galibiyete rağmen, başka bir şey düşünemiyorum." diye konuştu.



ÇALIMBAY ÖZÜR DİLEDİ

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da, "Çok özür diliyoruz. Bütün İtalyanlardan özür diliyorum. Olmaması gereken bir şeydi. Maçın bile önüne geçti. Tekrar tekrar özür diliyorum. Kusura bakmasınlar inşallah böyle bir olay bir daha gerçekleşmez." ifadelerini kullandı.