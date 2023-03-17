Dolar haftayı 19,00 TL'den tamamladı
Güne yatay seyirle başlayan dolar, haftayı 19,00 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2023 17:47, Son Güncelleme : 17 Mart 2023 17:46
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|19,0000
|19,0010
|19,0060
|19,0070
|Avro
|20,1180
|20,1190
|20,2120
|20,2130
|Sterlin
|23,1290
|23,2450
|23,0250
|23,1400
|İsviçre Frangı
|20,6360
|20,7390
|20,4180
|20,5200
|ANKARA
|ABD Doları
|18,9700
|19,0500
|18,9760
|19,0560
|Avro
|20,0780
|20,1580
|20,1720
|20,2520
|Sterlin
|23,0690
|23,2790
|22,9650
|23,1750