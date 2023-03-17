Sivasspor-Fiorentina maçında sahaya inen 2 taraftar tutuklandı
Demir Grup Sivasspor ile İtalya temsilcisi Fiorentina arasında oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında sahaya indikleri için gözaltına alınan 2 taraftar tutuklandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2023 14:05, Son Güncelleme : 17 Mart 2023 14:07
Demir Grup Sivasspor ile İtalya temsilcisi Fiorentina arasında oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında sahaya indikleri için gözaltına alınan 2 taraftar adliyeye götürüldü.
Dünkü maçın ardından gözaltına alınan M.E.Ç. ve S.S.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İki taraftar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda dün oynanan ve konuk ekibin 4-1 kazandığı maçın son dakikalarında 2 taraftar sahaya inmiş, M.E.Ç. Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya fiziki müdahalede bulunmuştu.
Güvenlik görevlilerince yakalandıktan sonra stadyum dışına çıkarılan iki taraftar, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.UEFA'da Türkiye'yi rezil etti... Sahaya girip rakibe saldırdı