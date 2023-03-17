Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 11 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, 4'ü Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 3'ü PKK/PYD/YPG mensubu 11 kişinin yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışırken yakalandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2023 12:59, Son Güncelleme : 17 Mart 2023 13:00
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yunanistan ve Suriye'den ülkeye, Türkiye'den de Yunanistan ve Suriye'ye geçmeye çalışan 11 kişinin yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, bunlardan 4'ünün FETÖ, 3'ünün de terör örgütü PKK/PYD/YPG mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.