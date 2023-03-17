Kılıçdaroğlu, MYP Başkanı Çayır ile BTP Başkanı Baş'ı ziyaret etti

Kılıçdaroğlu'nu Milli Yol Partisi Genel Merkezi'ne gelişinde Çayır ve parti yetkilileri karşıladı.

Kılıçdaroğlu ve Çayır, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Ziyarette Türkiye'nin bugünkü sorunlarını ele aldıklarını belirten Kılıçdaroğlu, uygun ortamlar olduğunda tekrar konuşacaklarını ifade etti.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır da ziyareti önemsediklerini kaydederek, "Başta Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere bütün faili meçhullerin aydınlatılması gerektiğini Kılıçdaroğlu'na ilettik." dedi.

Adaletin, liyakatin ve üretimin olduğu, insan farklılığının zenginlik sayıldığı, kavga sebebi sayılmadığı bir Türkiye'yi arzu ettiklerini aktardıklarını bildiren Çayır, "Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü, devletin tekliği, vatanın birliği çok mühim." diye konuştu. Çayır, ziyaretinden dolayı teşekkür ettiği Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanlığı adaylığı yolunda başarılar diledi.

- "Onu ev sahibine soracaksınız"

Gazetecilerin HDP'ye yapacağı ziyaretin ertelenmesine ilişkin sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Onu bana sormayacaksınız. Onu ev sahibine soracaksınız." dedi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan ve İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat'ın milletvekili aday adaylığı için istifa ettiklerinin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Yaklaşık 50 bin insan hayatını kaybetti. Allah rızası için bir kişi sorumluluk alıp 'Ya vicdanen benim istifa etmem lazım. Ben bunu beceremedim, bunu yapamadım, bunda benim de sorumluluğum var.' demedi. Ne diye istifa ediyorlar? Yeniden siyasete girmek için. Olur, girsinler."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, BTP Genel Başkanı Baş'ı ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'nu, BTP Genel Merkezi'ne gelişinde Baş ve parti yetkilileri karşıladı.

Kılıçdaroğlu ve Baş, bir saat süren görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Devlette liyakatten ekonomiye, üniversitelerden depreme kadar pek çok konu hakkında karşılıklı düşüncelerini ifade ettiklerini belirten Kılıçdaroğlu, Baş önderliğindeki BTP heyetine ev sahipliği için teşekkür etti.

BTP Genel Başkanı Baş ise çok verimli ve Türkiye'nin pek çok meselesinin konuşulduğu bir sohbet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde Kılıçdaroğlu'na başarı dileyen Baş, "Umuyoruz Türkiye adına çok doğru, çok güzel günler göreceğimiz bir süreçte olacağız. Biz de Türkiye adına, Türkiye'nin yarınları adına çalışmalarımızı yapıp, süreç içerisinde kamuoyuyla da paylaşacağız." dedi.