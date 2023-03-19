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Anayasa Mahkemesi 22 Martta 9 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 22 Mart 2023 - Genel Kurul Gündemini açıkladı. Mahkemenin gündemi hayli yoğun.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 19 Mart 2023 14:00, Son Güncelleme : 17 Mart 2023 14:34
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Anayasa Mahkemesi 22 Martta 9 dosyayı esastan görüşecek

Gündemde 18 dosya var. Bunlardan 9 tanesi esastan karar bağlanacak olup diğerleri hakkında ilk inceleme kararı verilecek.

Esastan görüşülecek dosyalar arasında;

-18/6/2019 tarihli ve (39) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

-24/8/2022 tarihli ve (109) numaralı Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin tümünün şekil bakımından iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.

-11/6/2020 tarihli ve 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

-6/2/2018 tarihli ve 7081 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 9. maddesinin iptaline karar verilmesi talebi.

-9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun'un 41. maddesinin iptaline karar verilmesi talebi. Bulunmakta.

Diyanet İşleri Başkanlığında kadroya geçirilecek sözleşmelilere sınav getirilmesi hakkında da ilk karar verilecek

19/1/2023 tarihli ve 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un;

A. 1. maddesiyle 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'a eklenen geçici 20. maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "...Başkanlıkça belirlenecek yeterli puanı..." ve "...Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmaları..." ibarelerinin,

B. 2. maddesiyle 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına eklenen sekizinci paragrafın ikinci cümlesinin, iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk karar verilecek dosyala arasında kamu personeli açısından dikkat çekenler:

-27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 33. maddesinin 22/1/2015 tarihli ve 6586 sayılı Kanun'un 41. maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinin iptaline karar verilmesi talebi.

-24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 1/7/2016 tarihli ve 6723 sayılı Kanun'un 25. maddesiyle yeniden düzenlenen 28. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarının iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

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