Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan istifa etti
AKP'li Ağrı Belediye Başkanı seçilen Savcı Sayan, 2023 Genel Seçimlerinde milletvekili adayı olmak için Ağrı Belediye Başkanlığından istifa etti
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Mart 2023 15:05, Son Güncelleme : 17 Mart 2023 15:07
AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın milletvekilliği adaylığı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla netlik kazandı.
Erdoğan'ın olumlu görüş bildirmesinin ardından Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan görevinden istifa etti.
Sayan'ın hangi ilden aday listesine gireceği ise henüz netlik kazanmadı