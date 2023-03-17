İki ildeki sel felaketinde can kaybı 18'e yükseldi
İçişleri Bakanı Soylu, Şanlıurfa'da 16, Adıyaman'da 2 olmak üzere sel felaketinde 18 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2023 15:28, Son Güncelleme : 17 Mart 2023 17:23
İçişleri Bakanı Soylu, Şanlıurfa'da 16, Adıyaman'da 2 olmak üzere sel felaketinde 18 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Soylu, Şanlıurfa'da arıtılmış suyun yarın sabah saat 05.00 itibarıyla sisteme verilmeye başlanacağını bildirdi.
İçişleri Bakanı Soylu: "Şanlıurfa'da şebekeye ilk gelen su, biz söyleyene kadar sadece kullanma suyu olarak değerlendirilsin. Biz, içme suyu takviyelerini yapacağız."