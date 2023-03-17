Savcılıktan 'Başörtülü depremzede öğrenci özel okula kaydedilmedi' iddiasına açıklama

Hatay'da 9. sınıfa giden lise öğrencisi T.İ, depremin ardından ailesiyle Eskişehir'e geldi. Kaldıkları evin yakınındaki özel okula ailesiyle kayıt için giden öğrencinin bu talebinin, başörtülü olduğu gerekçesiyle geri çevrildiği öne sürüldü.

Ailenin başvurusu üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğünce konuya ilişkin idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Hatay'dan Eskişehir'e gelen bir ailenin çocuklarını Eskişehir'de faaliyet gösteren özel bir okula kayıt etmek istedikleri ancak çocuklarının başörtülü olması nedeniyle okula kabul edilmediği iddiaları ve bu yönde yapılan protestolar gözetilerek, Cumhuriyet Başsavcılığımızca iddialara konu olayla ilgili 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçu kapsamında soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, soruşturmanın akıbeti ile ilgili bilgi paylaşılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Memur-Sen Konfederasyonu ve Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) üyeleri adına açıklama yapan Eskişehir 1 No'lu Şube Başkanı İbrahim Akar, okul yöneticilerinden kamuoyunu aydınlatıcı açıklama beklediklerini belirtti.

Akar, "Evrensel insan haklarını ve eğitim hakkını çiğneyen, Anayasamızda yer alan 'eğitim ve öğretim hakkı'na açıkça karşı gelen şüpheliler hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna başvuruda bulunduk." dedi.

Eğitim Bir Sen Eskişehir 1 Nolu Şube Başkanı İbrahim Akar'ın yaptığı açıklama şu şekildedir:

Kuruculuğunu ve yönetim kurulu başkanlığını Yılmaz Büyükerşen'in yaptığı ESBAV'a bağlı Çağdaş Okulları okula kayıt için gelen Hataylı T.İ.isimli öğrenciyi başörtülü olduğu gerekçesiyle okula kabul etmiyor.

Okul Müdürü İsmail Samur gerekçe olarak"bu okulda hiç başörtülü öğrenci yok burda zorlanırsın"diyor.Öğrenciyi ve velisini başka bir okula gitmeleri için 28 Şubat'tan kalma ikna odası kurarcasına ikna etmeye çalışıyor.Öğrenci ve velisi yaşadıkları olayın üzüntüsü okuldan ayrılıyor

MEB'e bağlı ve bakanlık mevzuatıyla yönetilen bir okulda 28 Şubat sürecinin özeti bir durum nasıl yaşanabiliyor?Bu okulda hiçbir başörtülü öğrenci yok diyerek bu okula başörtülü öğrenci alınmadığı mı kast edilmeye çalışılıyor?Okulun bağlı olduğu vakfın olanlardan bilgisi var mı?

Bu konuda başta okulun bağlı olduğu Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı yöneticilerinin böylesi vicdanları yaralayan, küçük bir kız çocuğuna başörtüsünden dolayı yapılan bu çirkin muamele karşısında kamuoyunu aydınlatacak bir açıklama yapması gerekir.

Kendisiyle görüştüğüm öğrenci velisi konu hakkında Eskişehir Valiliğine gereken şikayette bulunduğunu ifade etti. "Depremde onlarca yakınımızı kaybettik ama bu olay bize çok daha acı geldi" diyor.

Bir depremzede çocuğa sırf başörtüsünden dolayı 28 Şubat sürecini anımsatan tavrın takınılması akıllara durgunluk verecek derecededir. Bu çirkin davranışın sorumlularını şiddetle kınıyorum.

Konu hakkında öğrenci velisi tarafından gerekli şikayet yapılmış olup aldığımız bilgilere göre Eskişehir Valiliği tarafından soruşturma başlatılmıştır. Eğitim-Bir-Sen Eskişehir 1 Nolu Şube olarak konunun sonuna kadar takipçisi olduğumuzu kamuoyuna bildiriz.