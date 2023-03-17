Togg, 24 saatte 22 bin 150 adet sipariş aldı
Togg, ay sonundan itibaren teslimatlara başlayacağını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2023 19:08, Son Güncelleme : 17 Mart 2023 19:12
Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, 24 saatte 22 bin 150 adet #T10X ön siparişi alındığı açıklandı.
Resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, anlık Togg Teknoloji Kampüsü'nün görüntüleri de paylaşıldı.
24 saatte aldığımız 22 bin 150 adet #T10X ön siparişi ardından anlık Togg Teknoloji Kampüsümüz. 🧿Togg (@Togg2022) March 17, 2023
Ay sonundan itibaren teslimatlara başlıyoruz. Teşekkürler Türkiye! pic.twitter.com/eBwBqDtnMD