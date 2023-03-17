'Futbolda şike kumpası' davasında mahkeme bozma kararına uydu

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davada 4 Haziran 2021'de karar çıkmıştı. Kararın ardından dosyanın gönderildiği İstinaf Mahkemesi, sair suçlar yönünden dosyada usulü eksiklikler olması gerekçesiyle bozmuştu. İstinaf Mahkemesi'nin usulen bozma kararı sonrası davanın yeniden görülmesine İstanbul 23.Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya başka suçtan tutuklu bazı sanıklar SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla bağlandı. Fenerbahçe Spor Kulübü ve Aziz Yıldırım adına bazı avukatlar ile sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararının okundu, ardından sanıkların savunmaları alınmaya başlandı. Bazı sanıklar mahkemeden beraatlarını talep ederlerken, müşteki avukatları ise sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Bozma kararına uyuldu

Alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bozma kararına uyulmasına hükmetti. Heyet, diğer sanıkların savunmalarının alınmasına devam edilmesi için duruşmayı 22 Haziran'a erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 35 yıldan 85 yıla kadar, kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı'nın ise 35 yıldan 78 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianamede, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ve dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mutlu Ekizoğlu'nun da aralarında bulunduğu diğer sanıkların ise farklı suçlardan hapsi istendi.