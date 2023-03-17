Akademik Teşvik Ödülü Yönetmeliğiyle ilgili önemli karar

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ceyhun İlgin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

- Akademik Teşvik Ödülü yönetmeliği ile ilgili çok ilginç bir gelişme oldu. Danıştay 2020 yılında yapılan yönetmelik değişikliğinin 2019'daki faaliyetlere uygulanması hükmünü iptal etti:

- 2020'de yönetmelik değiştirilerek belli kategorilerde puan almak daha da zorlaştırılmıştı ve bu zorlaştırma geriye doğru işletilerek 2019'daki faaliyetlere de uygulanmıştı. Bu hüküm iptal edildiğinden şimdi üniversitelere 2019 başvurularını yeniden toplayın yazısı gitti.

- Bu durumda puanı 30'un altında kaldığı için teşvik alamayan ama eski yönetmeliğe göre alabilecek olanlar ya da yine yeni yönetmeliğe göre teşvik başvurusu yapıp daha düşük puan alanlar yeniden başvuru yapıp 3 yıllık faiziyle ödemelerini alacaklar.

- Bunun yaratacağı bürokrasi ve kamu zararını bir kenara koyuyorum, koskoca Yükseköğretim Kurulu'nun hukuk danışmanları, avukatları ya da kurul üyesi hukuk profesörleri bunu nasıl öngöremediler anlamakta güçlük çekiyorum.