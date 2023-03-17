Bakan Akar: PKK destekçileri, bir kez daha suçüstü yakalandı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalandı. Bunların beyhude çabalar olduğunu artık anlamaları lazım" dedi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mart 2023 20:08, Son Güncelleme : 17 Mart 2023 20:10
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalandı. Bunların beyhude çabalar olduğunu artık anlamaları lazım" dedi.