Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 5 günde 100 bin imza toplayacaklar

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirlediği takvime göre, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanlığına aday olanlarla ilgili başvuru süreci yarın başlıyor.

Seçmenler tarafından 100 bin imza ile aday olacaklar için son başvuru Pazartesi, siyasi partiler tarafından aday gösterilecekler için ise 23 Mart olacak. Seçmenler tarafından aday gösterilecek isimler başvuru sırasında 555 bin 980 lira ücret yatırmak zorunda. Başvuruları kabul edilen isimler için 22 Mart Çarşamba gününden itibaren seçmenlerden imza alınmaya başlanacak. 27 Mart akşamına kadar 100 bin imzayı bulanlar Cumhurbaşkanı adayı olabilecek. Yeterli imzayı bulup aday olanlara seçimden sonra talepleri halinde ödedikleri 555 bin 980 liralık başvuru ücreti iade edilecek.