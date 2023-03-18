HÜRJET ve ATAK-II için lansman hazırlığı

Milli Muharip Uçağı, (MMU) taahhüt edildiği günde pist başı yaptı. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, gökyüzündeki yerini alması için gün sayılan uçak, hangardan çıktı ve taksi sürüşünü başarı ile gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan ve TUSAŞ ana yükleniciliğinde yürütülen MMU Projesi, başarıyla devam ediyor. Kısa süre önce ilk kez motorlarını çalıştıran MMU'nun, yer testlerinin bir sonraki aşaması olan taksi testlerine başlandığı öğrenildi. Kendi motorlarını kullanarak piste çıkan uçağın, testi başarıyla gerçekleştirdiği ifade edildi. MMU'nun 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nde roll-out diye tabir edilen hangardan çıkış töreninin gerçekleştirilmesi planlanıyordu.

YEŞİM ERASLAN