Erdoğan'dan yağmura yakalanan Fin gazeteciye ayakkabı hediyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün Türkiye ziyaretini takip ederken yağmur nedeniyle ayakkabıları ıslanan Fin gazeteciye ayakkabı armağan etti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2023 08:15, Son Güncelleme : 18 Mart 2023 08:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'yü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki karşılama töreninde ayakkabısı ıslanan Fin gazeteciyi gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'a gazeteciye ayakkabı hediye edilmesini söyledi.
'AYAKKABILARI YENİLEMEMİZ LAZIM'
Doğan'a, ayakkabı ölçülerinin alınıp alınmadığını soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'ye "Ayakkabıları getirtiyoruz, bunları yenilememiz lazım." dedi.