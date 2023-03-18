Deprem bölgesinde kiralık araç fiyatları uçtu

Deprem bölgesinde binlerce araç enkaz altında kalınca vatandaşlar kiralık araçlara yöneldi. Bunu fırsat bilen bazı kiralama firmaları ise fiyatları artırdı. Kiralık otomobil fiyatları deprem öncesine göre yüzde 50 artış gösterdi. Örneğin ocak ayında günlük 1.000 lira olan Volkswagen Passat'ın fiyatı depremin hemen ardından 1.500 liraya yükseldi. Aynı şekilde Transporter panelvan minibüsün günlük kiralama bedeli 1.750 liraya çıktı.

Talebin fazla olması nedeniyle vatandaşlar da kendi araçlarını kiralamaya başladı. Yaşanan artış sosyal medyada tepkiye neden oldu. Vatandaşlar "Bazılarımız hala araçlarda uyuyor. İhtiyaçlarımızı gidermemiz için araba şart. Ancak fiyatlar birden arttı. Devlet bu fırsatçılara müdahale etmeli" isyanında bulundu.