İstanbul'daki hastanelerde 909 depremzedenin tedavisi sürüyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yaralanan ve İstanbul'da tedavi altına alınan 20 bin 362 kişiden 909'unun tedavisi hastanelerde devam ederken 19 bin 453 kişi taburcu edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2023 10:00, Son Güncelleme : 18 Mart 2023 09:50
Bugüne kadar kente getirilen 20 bin 362 depremzededen 19 bin 453'ü taburcu edildi. 909 depremzedenin tedavisi ise sürüyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin uçakları ile Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla 11 ilin etkilendiği deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine götürülmüştü.