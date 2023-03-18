Adıyaman'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidi tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan Keser Apartmanı'nın mülk sahibi ve müteahhidi Yakup Keser tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2023 11:21, Son Güncelleme : 18 Mart 2023 11:25
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Soruşturma kapsamında, depremlerde Adıyaman'da yıkılan ve 5 vatandaşın hayatını kaybettiği Keser Apartmanı'nın mülk sahibi ve müteahhidi Yakup Keser, kent merkezinde gözaltına alındı.
Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.