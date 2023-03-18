Konya'da çöp depolama alanında bebek cesedi bulundu
Konya'nın Seydişehir ilçesindeki çöp depolama alanında bebek cesedi bulunmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2023 13:30, Son Güncelleme : 18 Mart 2023 13:30
Anabağlar Mahallesi'ndeki çöp depolama alanında çalışan işçiler, bir poşetin içinde bebek cesedi olduğunu fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ilgili ekipler, alanda inceleme yaptı.
Henüz birkaç günlük olduğu değerlendirilen kız bebeğin cesedi, Seydişehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.