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800 TL kirayı 5 bin TL'ye yükselten ev sahibine adli kontrol

Adana'nın Seyhan ilçesinde Aynur Kaya'nın (60), 800 TL olan kirasını 5 bin TL'ye yükselttiği iddiasıyla gözaltına alınan ev sahibi Emin Ç. (37), adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Mart 2023 13:03, Son Güncelleme : 19 Mart 2023 13:03
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800 TL kirayı 5 bin TL'ye yükselten ev sahibine adli kontrol

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adana'nın Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde oturan Aynur Kaya'nın 4 yıl önce kiraladığı evin sözleşme yenileme tarihi geldi.

Ev sahibi, 800 TL kira ödeyen Kaya'dan 5 bin TL istedi. Evde yatağa mahkum annesi ve kız kardeşi ile kaldığını belirten Kaya, yıllık 60 bin TL olan kirayı ödeyemeyeceğini söyledi.

Emin Ç., evin elektrik ve su aboneliğini kapattırdı. Kaya'nın şikayeti sonrası Emin Ç., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emin Ç., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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