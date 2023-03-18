Erdoğan açıkladı: Tahıl Koridoru Anlaşması uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'de restore edilen Seddülbahir Kalesi ile yapımı tamamlanan Gelibolu-Eceabat Devlet Yolu Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Afetlerde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bir yandan enkazları kaldırıyor, bir yandan kalıcı konutların inşasına başlıyoruz. Bir yıl içinde şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmış, depremzede vatadaşlarımızı yuvalarına kavuşturmuş olacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasını sağladık - 12015'te restorasyonuna başlanan Seddülbahir Kalesi

Terörden sokak olaylarına darbe teşebbüslerine milletimizin iradesini gasp etmeye yönelik saldırılar karşısında verdiğimiz tüm mücadelelerde Çanakkale kahramanlarını örnek aldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasını sağladık - 2Gelibolu-Eceabat devlet yolu

Dünyanın yaşadığı krizlerin önümüze çıkardığı fırsatları değerlendirebilmemiz için ihtiyacımız olan tek şey, istikrar ve güven iklimine sahip çıkmaktır. Türkiye Yüzyılı vizyonunu üzerine inşa ettiğimiz temelin en sağlam taşlarından biri de Çanakkale'de kazandığımız zafer.''

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasını sağladık - 3

Çanakkale Zaferi'ni kazandığımız yerlerdeki şehitliklerimizi ayağa kaldırarak, kültürel mirası ihya ederek, ecdada saygımızın gereğini yerine getiriyoruz. Daha önce saatler süren yolculuğu 6 dakikaya indirdiğimiz 1915 Çanakkale Köprüsü'nü bir yılda 2 milyona yakın araç kullandı

GELİBOLU-ECEABAT YOLU

Havsa'dan Çanakkale'ye uzanan bu yol, ulaşımı 45 dakikadan 25 dakikaya düşürerek, ziyaretçilere büyük kolaylık sağlayacaktır.

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Her iki tarafla da yaptığımız görüşmeler sonunda 19 Mart'ta bitecek olan anlaşma süresinin uzatılmasını sağladık.