İstanbul'un Fatih ilçesinde iç giyim mağazasının önünde sergilenen cansız mankenler saldırıya uğradı.

Saldırgan, kadın iç çamaşırı giydirilen cansız mankenleri tekmeleyerek yere düşürdü.

Mağaza sahibi kadın, kapı önüne çıktığında, saldırganın "Bunlar kadın bedenini teşhir ediyor" diye bağırarak uzaklaştığını gördü. Saldırı görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca tepki gördü.

İç çamaşırı mağazasının önünde sergilenen cansız mankene saldırı - 1

İşyeri sahibi Melis Alptekin, saldırı anını anlatırken "Bir adam mankenleri tekmeliyordu. Sonra sinirli bir şekilde 'Buranın sahibi kim' diye bağırmaya başladı. Sonrasında 'Siz Müslümansınız, bunlar kadın bedenini teşhir ediyor. Siz nasıl bunları buraya koyarsınız' diye bağırmaya başladı." dedi.

"MANKENLERİ GÖREMEYİNCE GİTMİŞ"

Saldırganın çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldığını ifade eden işyeri sahibi, saldırganın ertesi gün yeniden geldiğini söyledi

Alptekin, "Diğer çalışanlarımız görmüş, gelip kapının önünü kontrol etmiş. Ben o sırada olmadığım için mankenler kapının önünde yoktu, mankenleri göremeyince gitmiş. Ben geldim, mankenlerimi yine çıkardım. Hatta daha güzel giydirdim. Çünkü biz onların zihniyetinden korkmuyoruz artık. Şikayetçi olmadım. Çünkü şikayetçi olsam bile ne yapılabilir diye düşündüm." ifadelerini kullandı.