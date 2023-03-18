Anlaşma ne kadar uzatıldı? Rusya'dan tahıl koridoru açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 60 gün uzatıldığını bildirdi.

Zaharova, Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın uzatılmasına ilişkin Rus haber ajanslarına açıklama yaptı.

Rusya Federasyonu'nun anlaşmanın 60 güne kadar uzatılmasını kabul ettiğini belirten Zaharova, "Rusya tarafının, anlaşmayı 60 gün uzatması bilgisini tüm taraflara ilettiğini hem Rusya Dışişleri Bakanlığı hem de Rusya'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcileri olarak defalarca ifade ettik. Bu, tüm taraflara sadece sözlü olarak değil, özel nota ile de bildirildi." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin 120 gün daha uzatılmasına karar verildiğini duyurmuştu.