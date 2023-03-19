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Meteorolojiden il il kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmeye göre; Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz ile Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay, K. Maraş'ın batısı, Konya'nın kuzeyi, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Giresun, Kars, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Şırnak çevrelerinde yer yer şiddetli yağış bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Mart 2023 08:05, Son Güncelleme : 19 Mart 2023 07:53
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Meteorolojiden il il kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya çevreleri dışında kalan tüm bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz ile Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay, K. Maraş'ın batısı, Konya'nın kuzeyi, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Giresun, Kars, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayaca, genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz ile Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay, K. Maraş'ın batısı, Konya'nın kuzeyi, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Giresun, Kars, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Şırnak çevrelerinde yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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