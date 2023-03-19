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Deprem bölgesinde asgari ücret 20 bin TL'ye dayandı

Depremin ardından işgücü kaybına uğrayan şehirlerde ücret politikaları altüst oldu. İşçiler karaborsaya düşünce birçok işveren kesenin ağzını açtı. Asgari ücret 20 bine dayandı

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 19 Mart 2023 08:24, Son Güncelleme : 19 Mart 2023 08:29
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Deprem bölgesinde asgari ücret 20 bin TL'ye dayandı

Sabah Gazetesi'nden Feride Cem'in haberine göre; Depremin ardından hızla ayağa kalkarak üretime başlayan birçok fabrika, yaşanan büyük göç nedeniyle şu sıralar çalıştıracak eleman bulmakta büyük sıkıntı çekiyor. Ekonomi yönetimi, deprem bölgesindeki 11 ilde istihdamı artırmak ve göçü önlemek için özel asgari ücret konusunu gündeme alırken bölgede işçi karaborsası oluştuğu öğrenildi. Bazı fabrikaların siparişlerini yetiştirmek için başka fabrikaların çalışanlarına cazip teklifler götürdüklerini söyleyen işverenler, "Göç nedeniyle çalıştıracak eleman bulmakta zaten zorlanıyoruz. Bunun üstüne bir de çalışanlarımızı elimizden almaya çalışan fabrikalar var. İşçilerimize 'Bizimle çalışırsan gündüz 100 TL, gece vardiyasında da 250 TL fark veririz' diyorlar. Bu centilmenliğe yakışmıyor. Bu farkı veremeyecek çok firma var" açıklamasında bulundu.

NİTELİKLİ ATEŞ PAHASI

Aldığı siparişleri yetiştirmek ve uluslararası şirketlerle yaptığı kontratlara uymak zorunda kalan iş insanları için şu anda en önemli gündem çalıştıracak nitelikli eleman bulmak. Tesislerini ayağa kaldırmak ve makinelerini yeniden çalıştırmak için 24 saatini fabrikada geçiren işverenler SABAH'a şunları söyledi: "Nitelikli personelimizi kaybetmemek için yaşadığımız büyük zorluğa rağmen maaşlarına ciddi zamlar yapıyoruz. Asgari ücret kendiliğinden 15-20 bin liraya dayandı. İşçilerimizin makul ücret artış taleplerini imkanlarımız nispetinde karşılıyoruz. Nitelikli elemanda ise çok daha yüksek rakamlar söz konusu."

GECE GELENE 250 TL FARK

İşverenlerin oluşturduğu karaborsada en yüksek tarife ise gece çalışmalarında uygulanıyor. İşçilerin yaşadıkları büyük travmadan dolayı gece çalışmak istememeleri üzerine bazı işletmelerin "Gece çalışırsan günlük ilave 250 TL veririm" dedikleri öğrenildi. Geceleri ailesini yalnız bırakabilen birçok çalışanın da bu teklifi kabul ettiklerini söyleyen işverenler, "Bu durum uzun vadede esnafa da zarar verecek. Fırıncı, berber, cafe-restoran gibi küçük işletmeler çalıştıracak adam bulamayacak. Çünkü burada çalışan kişiler 'gider fabrikada çalışırım en az 15 bin lira alırım' diyecek. Bunu verecek sanayici sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor" diye konuştu.

BATILI FİRMALAR TEŞVİK EDİYOR

Özellikle tekstil ve hazır giyim sektöründe eleman sıkıntısının had safhada olduğunu anlatan işverenler, bunun bir nedeninin de Batı'daki firmalar olduğunu anlattı. Başta Denizli olmak üzere birçok şehirde, depremden etkilenen illerden gelecek çalışanlara cazip koşullarda iş imkanı sunulduğunu aktaran işverenler, "Oysa yerinde ihya önemli olmalı. Bu şehirlerin sanayisi batarsa iyice hayalet şehirlere dönüşür. Biz buna müsaade etmek istemiyoruz. Burada bir Kurtuluş Savaşı veriyoruz. Bu süreci işçisiyle işvereniyle el birliği ile aşacağımıza inanıyoruz" sözleriyle yaşadıkları zorlu süreci anlatıyor.

ÇÖZÜM BULUNMALI

Depremin üstünden daha 40 gün geçmeden yaşanan kargaşanın kendilerini zorda bıraktığını söyleyen işverenler, "Kısa vadede bu durum çalışanın lehine gibi görünse de uzun vadede bundan hepimiz zarar göreceğiz. Bu farkı veremeyecek durumda olan çok fabrika var. Buna ticaret ve sanayi odaları başta olmak üzere yetkili mercilerin çözüm bulunması gerekiyor. Çünkü biz işimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Görünün o ki biz deprem kadar bundan da zarar göreceğiz" diyor.

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