AK Parti'de listeler şekilleniyor: Adaylık için dört kriter
AK Parti yönetimi, 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili adayları ile ilgili dört önemli kriter çerçevesinde hazırlık yapıyor. AK Parti kaynakları, listeler hazırlanırken adaylar konusunda 'İl ve bölge dengeleri, halktaki karşılığı, ildeki teşkilatla uyumu ve halen milletvekilli ise Meclis'teki performansı ve dikkate alınacağını dile getirdi.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 19 Mart 2023 08:35, Son Güncelleme : 19 Mart 2023 08:40
Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Ak Parti bir süredir, her ilde kamuoyu yoklaması yaptırarak, ön plana çıkan isimlerin vatandaştaki karşılığını ölçüyor.
Ayrıca aday adayı olanların teşkilatla uyumları, diğer milletvekilleri ile problem yaşayıp yaşamadıkları gibi kriterler de listeler hazırlanırken göz önünde bulundurulacak.
Ak Parti grup yönetiminin de, mevcut milletvekilleri ile ilgili Meclis'teki performans raporunu Genel Merkez yönetimine sunduğu belirtiliyor.
Ak Parti listelerinde öncekilere oranla daha fazla genç ve kadın adaya yer verilmesi bekleniyor.