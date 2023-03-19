Ramazan'dan önce fiyatlar el yaktı

Sözcü'den Kemal Atlan'ın haberine göre; bir yandan Ramazan ayının heyecanı yaşayan vatandaşlar, bir yandan da fiyat artışları ile mücadele ediyor. Son günlerde et fiyatlarında yüzde 30'a yakın zamla karşılaşan vatandaşların yaşadığı geçim sıkıntısı giderek daha da büyüyor.

YÜZDE 100'E YAKIN ZAM

Ekonomik kriz her geçen gün halkı daha fazla etkilerken, 'ucuz' olarak bilinen Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde son aylarda yaşanan zam trafiği ortaya çıktı. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde özellikle bakliyat ürünlerinin fiyatlarındaki değişim dikkat çekti. Bu kapsamda 2022 yılı Ağustos ayından bu yana en çok bakliyat ürünlerinin fiyatları yükseldi.

Yüzde 100'e yaklaşan zamlar oldu. Söz konusu dönemde 450 gramlık Tarım Kredi Çiçek Balı'nın fiyatına yüzde 35'e yakın, 1 kilogram baldo pirincin fiyatına yüzde 40'a yakın, 1 kilogram fasulyenin fiyatına da yaklaşık yüzde 50 zam yapıldı. 2022 yılı Ağustos ayından bu yana İki kilogram yoğurdun fiyatındaki artış da yüzde 65'e yaklaştı.

Zam şampiyonu nohut oldu

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde zam şampiyonu nohut oldu. 2022 yılı Ağustos ayında bir kilogram nohutun fiyatı 17.9 TL idi. Bu yılın mart ayından ise aynı ürünün fiyatı yüzde 95'e yakın yükselişle 35 TL'ye kadar çıktı. 1 kilogram barbunyanın fiyatı da 2022 yılı Ağustos ayında 33.9 TL idi. Ürünün fiyatı bu ay 51.9 TL oldu. İki kilogram Osmancık pirincin fiyatı da 43.9 TL'den yaklaşık 75 TL'ye kadar yükseldi.