Abide Kavşağı'nı yapan firma, Şehir Hastanesi yapacak

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre; Şanlıurfa'daki sel felaketinde 15 kişinin boğularak can verdiği Abide Köprülü Viyadük Kavşağı'nın yüklenici firması Gürbağ Group'un Diyarbakır Şehir Hastanesi'nin de yüklenici firması olduğu ortaya çıktı.

Sel felaketinde suyla dolan Abide Köprülü Viyadük Kavşağı "Planlama ve mühendislik hataları var" uyarılarına rağmen viyadükleri inşa eden firma Gürbağ Group tarafından 3 Aralık 2022'de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın da katıldığı bir törenle hizmete açılmıştı. Kavşağın viyadüklerini inşa eden Ohitan isimli şirketin bağlı olduğu Gürbağ Group'un sahibi Halil Bağıban projeyi "Abide Köprülü Kavşağı Şanlıurfa'ya yakışır bir hizmet oldu" sözleriyle tanıtmıştı. Ölüm kavşağını yapan Gürbağ'ın, 3 ay önce 1000 yataklı Diyarbakır Şehir Hastanesi'nin ihalesini de aldığı ortaya çıktı.

3 KATI BEDELLE ALDI

Diyarbakır Şehir Hastanesi ihalesi 23 Ağustos 2021'de 1 milyar 93 milyon 312 bin TL bedelle Limak Holding'de kaldı. 2 Kasım 2021'de de sözleşme imzalandı. Limak bir süre sonra inşaatı durdurdu. Sağlık Bakanlığı 23-29 Kasım 2022 tarihleri arasında yeniden ihaleye çıktı. Siyah Kalem-Zey ortaklığı, YDA, İntaş, Nesma, Ahes ve Shem, Rec ve Gürbağ firması tekliflerini sundu. İhale tam üç katı bedelle, 3 milyar 924 milyon liraya Gürbağ firmasına verildi.

Limak 'Zarar ediyorum" deyip inşaatı durdurdu



Limak, 260 bin metrekare kapalı, 50 bin 444 metrekare bina oturum alanından oluşan Diyarbakır Şehir Hastanesi'nin temelini kazdıktan sonra rekor düzeyde artan inşaat maliyetleri ve yüksek enflasyon gerekçesiyle 4 ay sonra şantiyeyi kapattı. Firma, zarar ettikleri gerekçesiyle yüzde 15'i tamamlanmamış kamu ihalelerine tanınan tasfiye kararından faydalanarak inşaatı durdurdu. Kasım 2022'de Sağlık Bakanlığı yeni bir ihale açtı ve bu ihaleyi Gürbağ Group kazandı. Gürbağ, deprem faleketi sonrasında yapılacak konutların da ihalesini kısa süre önce almıştı.