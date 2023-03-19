Vicdansız hırsız hasta çocuk için toplanan paraları çaldı

Olay, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Çakır (45) SMA hastası 15 aylık oğlu Coşkun Karahan Çakır için valilik izniyle yardım kampanyası başlattı. Bu çerçevede bulvardaki esnaflara da üzerinde hasta çocuğun fotoğrafının olduğu 'Coşkun'a nefes ol' yazılı kumbaralar bırakan baba Çakır, kumbaraların hepsinin toplandığı iş yerine almaya gitti. Aynı zamanda depremzede olan baba Çakır, geçtiğimiz perşembe günü 12 kumbaranın toplandığı iş yerine gidemedi. Bir hırsız o gece restoranın penceresini zorlayarak içeri girdi. Direkt kasaya yönelen hırsız, burada kumbaraları gördü. Hırsız, 3 poşet alarak 12 kumbarayı üzerinde hasta çocuğun fotoğrafı ve "Coşkun'a nefes ol" yazısı olmasına rağmen içine koydu. Hırsız daha sonra güvenlik kamerası olduğunu fark edip yüzünü de saklayarak çaldıklarıyla çıkıp gitti.

"Oğlumun paralarını değil umutlarını çaldılar"

Sabah iş yerine geldiğinde kumbaraların olmadığını fark eden restoran sahibi, güvenlik kamerasından içeriye hırsız girdiğini görünce polise ve hasta çocuğun babasına haber verdi. Restorana gelen baba Çakır, bin bir zahmetle topladıkları paraların çalındığını görünce büyük üzüntü yaşadı. Üzüntüsünü belirten Hüseyin Çakır, "Oğlumun paralarını değil umutlarını çaldılar. Biz bir lira bir lira, beş lira beş lira bu paraları biriktiriyoruz. İnsan bunun hasta çocuğa ait olduğunu göre göre nasıl çalar. Ben bu insana artık bir şey diyemiyorum. İnşallah yakalanır ve hak ettiği cezayı alır. İnşallah yakalanır, başka çocukların canını acıtmaz" dedi.

O anların saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdığı hırsızlık olayı ile ilgili polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.