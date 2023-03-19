Bakanlıktan 'kayıp depremzede çocuklar' haberine yalanlama geldi
Bakanlıktan 'kayıp depremzede çocuklar' haberine yalanlama geldi
Bakan Dönmez paylaştı: 'Bor karbür' hakkında merak edilenler
Bakan Dönmez paylaştı: 'Bor karbür' hakkında merak edilenler
Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığına Cemal Cihan Coşkun seçildi
Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığına Cemal Cihan Coşkun seçildi
İletişim Başkanlığından 'Seninleyiz Türkiye' kampanyası
İletişim Başkanlığından 'Seninleyiz Türkiye' kampanyası
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Seçmen listeleri yarın askıya çıkıyor
Seçmen listeleri yarın askıya çıkıyor
Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi bugün açılıyor
Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi bugün açılıyor
AK Parti'de listeler şekilleniyor: Adaylık için dört kriter
AK Parti'de listeler şekilleniyor: Adaylık için dört kriter
Deprem bölgesinde asgari ücret 20 bin TL'ye dayandı
Deprem bölgesinde asgari ücret 20 bin TL'ye dayandı
Bir kaza tüm suçları ortalığa döktü
Bir kaza tüm suçları ortalığa döktü
Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süreci başladı
Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süreci başladı
YSK, gümrük kapılarında oy verme işlemine dair esasları belirledi
YSK, gümrük kapılarında oy verme işlemine dair esasları belirledi
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bakan Dönmez, Karadeniz gazı için tarih verdi
Bakan Dönmez, Karadeniz gazı için tarih verdi
İsmail Çataklı: O hekime yasal işlem yapılacak
İsmail Çataklı: O hekime yasal işlem yapılacak
Depremlerde can kaybı 49 bin 589'a yükseldi
Depremlerde can kaybı 49 bin 589'a yükseldi
İstanbul'da ramazan boyunca et fiyatları sabit olacak
İstanbul'da ramazan boyunca et fiyatları sabit olacak
Erdoğan açıkladı: Tahıl Koridoru Anlaşması uzatıldı
Erdoğan açıkladı: Tahıl Koridoru Anlaşması uzatıldı
Telefon dolandırıcılarına operasyon: 14 tutuklama
Telefon dolandırıcılarına operasyon: 14 tutuklama
Erdoğan: Depremin yaralarını ancak Çanakkale ruhunu dirilterek sarabiliriz
Erdoğan: Depremin yaralarını ancak Çanakkale ruhunu dirilterek sarabiliriz
Diyanet, 350 din hizmetleri uzmanı ile 75 eğitim görevlisi alacak
Diyanet, 350 din hizmetleri uzmanı ile 75 eğitim görevlisi alacak
Ramazanda vatandaş kırmızı et sorunu yaşamayacak
Ramazanda vatandaş kırmızı et sorunu yaşamayacak
Depremzedelere yaklaşık 130 milyar lira destek ödemesi yapılacak
Depremzedelere yaklaşık 130 milyar lira destek ödemesi yapılacak
Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular yarın başlıyor
Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular yarın başlıyor
Kahramanmaraş'ta 4,6 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,6 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 5 günde 100 bin imza toplayacaklar
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 5 günde 100 bin imza toplayacaklar
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu değiştirmedi
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu değiştirmedi
Kimse sahip çıkmıyor: İçinde üst düzey PKK'lıların olduğu helikopter çakıldı
Kimse sahip çıkmıyor: İçinde üst düzey PKK'lıların olduğu helikopter çakıldı
YSK, yurt dışı seçim işlemleri harcamalarına ilişkin esasları belirledi
YSK, yurt dışı seçim işlemleri harcamalarına ilişkin esasları belirledi
Kentsel dönüşüme yeni destek paketi: 6 farklı kredi desteği
Kentsel dönüşüme yeni destek paketi: 6 farklı kredi desteği
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

TBMM Genel Kurulu, tarım ve orman alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi ile yargıda yeni düzenlemeler içeren kanun teklifini yasalaştırmak için mesai yapacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2023 11:25, Son Güncelleme : 19 Mart 2023 11:28
Yazdır
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

Meclis, önemli konuları ele alacağı yoğun bir haftaya daha giriyor.

Haftalık çalışmasına yarın başlayacak Genel Kurulun, çalışmalarını 26 Mart Pazar gününe kadar sürdürmesi bekleniyor.

Genel Kurul yasama mesaisine balıkçıların, su ürünleri sektörünün ve paydaşlarının sorunlarına yönelik araştırma önergesinin görüşmeleri ile başlayacak. Görüşmelerin ardından balıkçılık ve su ürünlerine yönelik araştırma komisyonu kurulması bekleniyor.

Daha sonra tarım ve orman alanında düzenlemeler içeren Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Teklife göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca, sözleşmeli üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli düzenlemeler yapılacak.

İlaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği veya işlenmesi, Toprak Mahsulleri Ofisince yapılacak ya da yaptırılacak.

Devlet ormanlarına yıkıntı veya inşaat atığı atmak, hafriyat veya çöp dökmek suretiyle çevreye verilen zarar "orman suçu" sayılacak.

Madencilik faaliyetlerinin sona ermesi sonucunda idareye teslim edilen veya terk edilen doğal yapısı bozulmuş orman alanları rehabilite edilecek.

- Yargıda yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi

Genel Kurulda daha sonra yargıda yeni düzenlemeler içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklifle, 18 yaşından küçük engelli veya ağır hasta çocuğu olan 10 yıldan az cezaya çarptırılan hükümlü annelerin cezalarının infazı 1 yıl ertelenebilecek. Bu erteleme her defasında 6 ayı geçmemek üzere 4 kez uzatılabilecek.

Konut olarak kullanılan yerlerde haciz yapılması, icra mahkemesi kararına bağlanacak.

Aile bireylerine ait kişisel eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden ev eşyaları haczedilemeyecek.

İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde haciz yapılması yasaklanacak.

Kat mülkiyetinden kaynaklanan kiracı-ev sahibi ya da komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklarda arabulucuya başvuru zorunlu olacak.

Sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imal ve ticareti suçuna ilişkin ceza yarı oranında artırılacak.

Düzenlemeyle uyuşturucu kullananlara uygulanacak tedavi veya denetimli serbestlik tedbirlerinin uzatma süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarılacak.

Uyuşturucu madde bağımlısı hükümlülerin cezaevlerinde tedavi ve rehabilitasyona katılmaları zorunlu hale getirilecek.

Göçmen kaçakçılığı için verilen cezanın alt sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

- Komisyonların gündemi

Dışişleri Komisyonunda, Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Finlandiya'nın Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Deprem Araştırma Komisyonunun pazartesi günkü toplantısında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkilileri sunum yapacak.

Bu arada, TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

Meclis'ten madenlerdeki 'hayat hattı' için ek düzenleme önerisi
Meclis'ten madenlerdeki 'hayat hattı' için ek düzenleme önerisi
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
Kamu Denetçiliği Kurumu 2022-2021 Raporları, Genel Kurul'da
Kamu Denetçiliği Kurumu 2022-2021 Raporları, Genel Kurul'da
Yargıda yeni düzenlemeleri içeren teklif Komisyon'da kabul edildi
Yargıda yeni düzenlemeleri içeren teklif Komisyon'da kabul edildi
TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu toplandı
Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasını öngören kanun teklifi yasalaştı
Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasını öngören kanun teklifi yasalaştı

Bu Habere Tepkiniz

MEB, deprem bölgesinde görev yapan 4 bin 97 personelin naklini yaptı

MEB, deprem bölgesinde görev yapan 4 bin 97 personelin naklini yaptı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesinden diğer illere tayin talep eden 4 bin 97 personelin nakil işlemlerini sağladıklarını açıkladı.
Askerlik süresi memura ne kazandırır?

Askerlik süresi memura ne kazandırır?

Sosyal güvenlik işlemlerinde askerlik süresi borçlanma yapılacak hizmetler arasındadır. 657 sayılı Kanunda da intibak işlemine tabi tutulacağı belirtilmiştir.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Emeklilik işlemleri devam eden memur, ücretsiz izne ayrılabilir mi?

Emeklilik işlemleri devam eden memur, ücretsiz izne ayrılabilir mi?

Memurların emeklilik işlemleri, memurun Kurumuna yazılı talebi ile başlar, Kurumunun emekliye sevk onayını alması ve emekliye sevk etmesi ile devam eder, emeklilik belgelerini de SGK na göndermesi ile sona erer.
50/d statüsündeki araştırma görevlilerinin 33-a kadrolarına geçişine dair soru ve cevaplar

50/d statüsündeki araştırma görevlilerinin 33-a kadrolarına geçişine dair soru ve cevaplar

2547 sayılı Kanunun 50/d statüsündeki araştırma görevlilerinin 33-a kadrolarına geçişlerine dair incelikleri bu yazımızda açıklıyoruz
Akademik Teşvik Ödülü Yönetmeliğiyle ilgili önemli karar

Akademik Teşvik Ödülü Yönetmeliğiyle ilgili önemli karar

Danıştay, Akademik Teşvik Ödülü yönetmeliğinde 2020 yılında yapılan düzenlemenin 2019 yılındaki faaliyetlere uygulanması hükmünü iptal etti
MEB, ödül alan personel listesindeki hatayı düzeltti

MEB, ödül alan personel listesindeki hatayı düzeltti

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 yılı Mart ayı Tebliğler dergisinde yaptığı hatayı düzeltti
Bakanlıktan, akademisyenlerin harcırahlarına dair önemli görüş!

Bakanlıktan, akademisyenlerin harcırahlarına dair önemli görüş!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlet yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretim elemanlarının yurt içi sürekli görev yolluğu ödeme işlemleriyle ilgili kapsamlı bir görüş verdi.
Memuriyet unvanının ve ek göstergenin değiştirilmesi hak ihlali sayıldı

Memuriyet unvanının ve ek göstergenin değiştirilmesi hak ihlali sayıldı

Anayasa Mahkemesi yurt dışından bir üniversiteden aldığı eğitim nedeniyle mühendis kadrosuna atanan başvurucunun kadro unvanının 32 yıl sonra fizikçi olarak değiştirilmesinin hak ihlali olduğuna karar verdi.
Emekli memurun ikramiyesi ile görevde iken vefat eden memurun ikramiyesi farklı mı hesaplanır?

Emekli memurun ikramiyesi ile görevde iken vefat eden memurun ikramiyesi farklı mı hesaplanır?

Emekli iken veya görevde iken vefat eden kişinin emekli aylığı tutarı ile hak sahiplerine ödenecek hak sahipliği aylık tutarı hak sahibi sayısına göre farklı olabilir, ancak emekli ikramiye ödemesi tutarı aynı olur, değişmez.
Milletvekilliği aday adaylığı için istifa eden kamu görevlileri

Milletvekilliği aday adaylığı için istifa eden kamu görevlileri

14 Mayıs'ta yapılacak milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için seçim takviminin açıklanması sonrası milletvekili aday adayı olmak isteyen memurlar istifa etmeye başladı.
Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacak

Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacak

Gaziantep Üniversitesi 384 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 30 mart 2023
Tarım ve Orman Bakanı: Evet sel 15 canımızı aldı ama toprak da suya kavuştu

Tarım ve Orman Bakanı: Evet sel 15 canımızı aldı ama toprak da suya kavuştu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci can kaybının 17'ye yükseldiği Urfa ve Adıyaman'daki seli değerlendirdi. Kirişçi, "Kuraklık riski vardı. Bir taraftan 15 canımızı aldı ama diğer taraftan toprak suya kavuştu" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Habertürk'te Kübra Par'ın yaptığı "Açık ve Net" programında açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişçi'nin açıklamaları gündem oldu.
Samsun Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru ve 40 itfaiye eri alacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru ve 40 itfaiye eri alacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru ve 40 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 28 Nisan 2023.
Uzmanlar noodle konusunda uyarıyor

Uzmanlar noodle konusunda uyarıyor

Günümüzün popüler yemeği Noodle, artık küçükten büyüğe pek çok kişi tarafından tüketilirken Noodle yemeği uzakdoğu mutfağından çıkıp, tüm dünyada sıkça kullanılmaktadır. Peki Noodle makarna zararlı mı?