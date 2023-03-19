MEB, deprem bölgesinde görev yapan 4 bin 97 personelin naklini yaptı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesinden diğer illere tayin talep eden 4 bin 97 personelin nakil işlemlerini sağladıklarını açıkladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2023 11:32, Son Güncelleme : 19 Mart 2023 12:32
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Afet bölgemizden diğer illere tayin talep eden 4 bin 97 personelimizin nakil işlemlerini sağladık. Eğitim ailemizin dayanışma ruhuyla güzel günleri beraber inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Afet bölgemizden diğer illere tayin talep eden 4 bin 97 personelimizin nakil işlemlerini sağladık.Mahmut Özer (@prof_mahmutozer) March 19, 2023
Eğitim ailemizin dayanışma ruhuyla güzel günleri beraber inşa edeceğiz. pic.twitter.com/oLUEvFDQpd