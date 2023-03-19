Kahramanmaraş'ta 4.4 ve 4.1 büyüklüğünde 2 deprem
Afet ve Acil Durum Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. AFAD: Kahramanmaraş Göksun'da saat:15:54'te 4.4, saat: 15:56'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. AFAD'dan son dakika deprem açıklaması
geldi. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklama;
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-19
Saat:15:54:25 TSİ
Enlem:38.008 N
Boylam:36.47 E
Derinlik:7.05 km
AFAD: Kahramanmaraş Göksun'da saat:15:54'te 4.4, saat: 15:56'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREMAFAD Deprem (@DepremDairesi) March 19, 2023
*
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-19
Saat:15:54:25 TSİ
Enlem:38.008 N
Boylam:36.47 E
Derinlik:7.05 km
Detay:https://t.co/70Z276oeTi@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREMAFAD Deprem (@DepremDairesi) March 19, 2023
*
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-19
Saat:15:56:45 TSİ
Enlem:38.002 N
Boylam:36.451 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/qNHTcl9OAx@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi