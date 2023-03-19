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Ücretli öğretmenlerden 'kadro' talebi: Deprem bölgesinde çalışmaya hazırız

Ankara'da ücretli öğretmen statüsünde görev yapan bir grup öğretmen, kadro talep ederek, deprem bölgesinde çalışmaya hazır olduklarını açıkladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Mart 2023 16:19, Son Güncelleme : 19 Mart 2023 16:21
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Ücretli öğretmenlerden 'kadro' talebi: Deprem bölgesinde çalışmaya hazırız

Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği üyeleri, özlük hakları, maaş ve kadro talepleri ile ilgili Ulus Meydanı'ndaki Atatürk Heykeli önünde bir araya geldi. 100 kişilik grup, 'Deprem Bölgesine Gitmeye Hazırız', 'Ücretliye 10 Bin Atama', 'Ücretli Öğretmenler Kadro İstiyor' yazılı pankartları ellerinde taşıyıp, taleplerini dile getiren sloganlar attı.


'ÜLKEMİZİN HER YERİNE GİDERİZ'

Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği Başkanı Levent Atasoy, uzmanlaşmış öğretmenler olduklarını belirterek, "Kadro için buradayız. Tecrübeliyiz. Tecrübemiz; kıdemimiz, bizler kıdemliyiz.
Yol verin bizlere, deprem bölgesi de dahil felaketin yaralarını sarmaya gidelim. Yol verin bizlere, köy okullarına gidelim. Yol verin bizlere, tercih edilmeyen her okula gidelim. Çocuklarımızın yaralarını saralım. Bozkırları yeşertelim. Elimizi, gövdemizi taşın altına koyalım. Bizler devletimizin elinde altın gibiyiz. Görev verin, yükü omuzlarımıza alalım. Emektarız; bizler anayız, babayız. Görevden kaçmıyoruz. Buradayız; emektarlar burada, alanda. Ülkemizin her yerine gideriz. Yeter ki; bayrağımızın dalgalandığı yer olsun" dedi.
Dernek üyesi Gülcan Akdoğan da ücretli öğretmenler olarak özlük haklarının olmadığını söyleyerek, "Mağduruz. Hiçbir düzenleme yok. Hala asgari ücret altında ve yarım SGK primi ile çalışıyoruz" diye konuştu.

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