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'Bor Karbür Üretim Tesisi dünyanın sayılı işletmelerinden olacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yatırım bedeli 80 milyon doları bulan Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi, bu alanda ülkemizin ilk, dünyanın sayılı işletmelerinden biri olacaktır." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2023 16:38, Son Güncelleme : 19 Mart 2023 17:52
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Balıkesir'deki Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla açıldı.

Tesisin açılış töreninde konuşan Erdoğan, bor karbürün savunma sanayinin vazgeçilmezi olduğunu söyledi. Erdoğan, "Bu tesis sayesinde Türkiye sadece sahip olduğu bor madeninin katma değerini yükseltmeyecek, dünyanın en sert üçüncü maddesinin üretimi ve satışında önemli bir oyuncu haline gelecek." diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

"Geçmişte bu tür ürünlerin stratejik önemleri dikkate alınmadı. Dışarıdan alındığı için sıkıntılar yaşadık. Kritik her üründe maruz kaldığımız gizli ve açık ambargoların yarattığı kayıpları iyi biliyoruz. Sadece ETİ Maden bünyesinde yürütülen çalışmalar bile başlı başına başarı hikayesidir. Nadir toprak elementleri konusunda iyi bir rezerve sahibiz.

Diğer alanlarda da benzer güzel gelişmeler yaşanıyor. Üretimi angarya görerek uzak coğrafyalara taşıyan her yerde ciddi bir paradigma değişimi başlamıştır. Türkiye lojistik avantajları ve ham madde potansiyeli nedeniyle avantajlı bir yerde duruyor. Ülkemize kazandırdığımız güçlü alt yapı bu avantajın temelini oluşturuyor.

"HEDEFİMİZE SIKI SIKIYA BAĞLIYIZ"

Ülkemizi 10 büyük ekonomiden biri olma hedefine sıkı sıkıya bağlıyız. Son yıllarda milletçe zorlu sınamalardan geçtik. Salgın nedeniyle 2 yıl sıkıntı çektik. Bu badireyi aşmışken kur, enflasyon, faiz üçgeni içinde bulduk. Sonra asrın felaketiyle karşılaştık. Deprem ve selde yitirdiğimiz canların acıları yüreklerimizi yakıyor.

Biz bugüne kadar önümüze çıkan hiçbir tehdide teslim olmamış hepsine karşı inançla direnmiş bir milletiz. Bir yerden depremin enkazını kaldırıyor diğer yandan geçici barınma alanları yapıp kalıcı konutların inşasına başlıyoruz. Bir an önce vatandaşlarımızı şu kar kışta açta açıkta bırakmayalım. İnsanlarımızın yaralarını sararken hayata bağlanmalarını sağlıyoruz.

"FELAKETİN İZLERİNİ SİLECEĞİZ"

Deprem bölgesindeki üreticilerimizi destekleyerek istihdamı canlandırıyoruz. Başka yerlere giden insanlarımız yavaş yavaş şehirlerine dönüyor. Allah'ın izniyle bu felaketin izlerini sileceğiz. Deprem bölgelerinde vatandaşlarımdan bir yıl izin istedim. İnşallah bir yıl içerisinde kalıcı konutları bitireceğiz. Çadırkentten konteyner kentlere, bir taraftan da prefabrik kentler yapıyoruz. Derdimiz vatandaşlarımızı açıkta bırakmamak.

"BENİM İNSANLARIM BUNLARA BIRAKILABİLİR Mİ?"

Dolaştığımız deprem kentlerinde vatandaşlarımızın şu ifadeleri sorumluluğumuzu artırıyor; baba bizi bunlara bırakma... Biz bunların ne yapacağını gayet iyi biliyoruz. Bunlara benim insanlarım bırakılabilir mi? Biz can derdindeyiz, onlar mal derdinde. Bizler de Cumhur İttifakı olarak gerek şahsım gerek Devlet Bey birlikte bölgeyi dolaşıyoruz. Yeni güvenli huzurlu yerleşim yerleri kurarak Türkiye Yüzyılı'na doğru yürümeyi sürdüreceğiz.

TOGG'A REKOR TALEP

Bunlar onlarla uğraşırken biz bor madeniyle alakalı onun çeşitlendirilmesinde bu dev tesisi açıyoruz. Bütün bunları başarana kadar bize durmak dinlenmek başka yöne bakmak haramdır. Türkiye'nin bir kısmında yaşanan sıkıntının çözülmesi için ülkenin güçlü olması şarttır. Bunun için diğer projelerimizi ihmal etmiyoruz. Türkiye'nin otomobili bunlardan biridir. Togg ön siparişleri almaya başladı. Kısa sürede rekor talep oranına ulaştı. Ay sonundan itibaren teslimatları peyderpey gerçekleştireceğiz.

"MİLLETİME ŞİKAYET EDİYORUM"

Karadeniz gazını milletimizin hizmetine sunma gayretimiz bunlardan biridir. Deprem nedeniyle oluşan gecikmeye rağmen Karadeniz gazını yakında sisteme kavuşturağız. Ana muhalefet Akkuyu Santrali'ni geziyor, 'Muhteşem.' diyor. Dönünce 'Yaptırmayacağız.' diyorlar. Biz yeşil enerji konusunda doğalgaz ve Akkuyu konusunda adımlar atıyoruz, bunlar yaptırmayacağız diyorlar. Ben milletime şikayet ediyorum. Ana muhalefet ve yanındakiler nedeniyle bir zamanlar elektrikler nasıl kesiliyorsa yine bu noktaya düşeriz. Bunlara bu fırsatı 14 Mayıs'ta benim vatandaşım vermeyecek.

"HİZMET ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Biz hakkın rızası için halkımıza inançla hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Milletimize ne söz verdiysek hepsini Cumhur İttifakı olarak hayata geçireceğiz. Türkiye Yüzyılı ile aramıza hiçbir engelin girmesine izin vermeyeceğiz."

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