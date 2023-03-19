Konya'da 6 kişi karbonmonoksitten zehirlendi
Konya'nın Karatay ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2023 18:59, Son Güncelleme : 19 Mart 2023 19:01
Öğle saatlerinde Yenikent Mahallesi'nde sobadan sızan gazdan zehirlenme ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Ekipler, karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini belirledikleri aynı aileden 6 kişiyi ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.