İletişim Başkanlığı 17-18 Mart Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve basın yayın organlarında yer alan "DASK'ı olmayan depremzedeler, devletin yapacağı konutlar için hak sahibi olamayacak" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. 7269 Sayılı Kanunun geçici 26'ncı maddesindeki düzenlemeyle, genel hayata etkili afet bölgesi kabul edilen alanlarda DASK ile ilgili muafiyet getirildiği ve afetzedelerin mağdur edilmediği aktarıldı.

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Enkazda bulduğu 500 bin doları çalan Rus arama kurtarma personeli, Moskova'daki evine polis baskın yapınca evdeki paraları pencereden dışarı attı" iddiasının da doğru olmadığı kaydedildi.

Rus medyasında yer alan haberlerde, Moskova'daki Rusakovskaya Caddesi'nde bulunan bir eve düzenlenen baskında, banknotlarla dolu bir çantanın pencereden sokağa atıldığı bilgisinin yer aldığı aktarıldı. Herhangi bir kaynakta, "Türkiye'den para çalan arama kurtarma personeli" şeklinde bir iddiaya rastlanılmadığı, Rus makamlarınca da böyle bir açıklama yapılmadığı vurgulandı.

"Hatay'da bir salgın söz konusu değildir"

"Hatay'da gıda, su ve hijyen koşulları nedeniyle büyük bir salgın yaşandığı" iddiasının da gerçeği yansıtmadığı ifade edilen bültende, Hatay genelinde yaşam alanlarının tamamına su verildiği, şebekeye verilen sularda şok klorlama işlemlerinin düzenli yapıldığı belirtildi. Bültende, şunlar kaydedildi:

"Hatay genelinde 80 araç ve 237 personel ile ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılmaktadır. Hatay'da gıda güvenliği ve hijyenin sağlanması amacıyla gerekli tüm çalışmalar titizlikle yerine getirilmektedir. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, uzman ekiplerce, şahit numuneler düzenli olarak alınmakta ve bu numuneler frigolu araçlarda 3 gün boyunca muhafaza edilmektedir. Öte yandan Hatay'da il düzeyinde görülen hasta vaka sayıları, geçen yılın sayıları ile benzer düzeydedir. Dolayısıyla bir salgın söz konusu değildir."

Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan, "KHK'lılar deprem yardımlarından faydalanamıyor, yurtlarda kalmalarına izin verilmiyor" şeklindeki haberlerin de doğru olmadığı, deprem bölgesindeki afetzedelere tanınan hak ve gönderilen yardımlarda herhangi bir ayrım gözetilmediği kaydedildi. Bültende Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, AFAD ve ilgili kurumların, afetzedelerin yurtlarda kalmaması veya yardım almamasına ilişkin bir düzenleme veya tebliğinin kesinlikle söz konusu olmadığı bildirildi.